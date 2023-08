Ważne jest to, że sygnał taki inicjuje nagłe hamowanie za pomocą zaworu w pneumatycznym układzie hamulcowym. Pociąg staje. Ruch zostaje sparaliżowany. Są to informacje publiczne i opublikowane w decyzji Komisji Europejskiej z 7 listopada 2006 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (C(2006) 5211). O informacjach tych dyskutowano na forach entuzjastów kolei i elektroniki. Może to więc zrobić każdy, nie tylko rosyjski wywiad wojskowy.

