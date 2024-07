Przetarg na tunel pod Łodzią

"Dzisiaj jesteśmy przygotowani do ogłoszenia przetargu na bardzo dużą inwestycję - to jest tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią, który jest takim kluczowym elementem tej pierwszej sieci czy nitki, trasy kolei dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia" - powiedział Lasek w radiowej Jedynce.

Na pytanie, kiedy to może się stać, odpowiedział: "Na dniach, może w przeciągu tygodnia".

"My jesteśmy już po wszystkich zgodach korporacyjnych, w zasadzie teraz przygotowujemy się tylko do takich technicznych elementów, żeby to zrobić" - podkreślił wiceminister.

Premier Donald Tusk powiedział w ubiegłym tygodniu, że początkiem budowy kolei dużych prędkości byłby "tzw. projekt ygrek" czyli budowa szybkich połączeń z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia. Według jego słów, powstanie sieć umożliwiająca dojazd z Warszawy m.in. do Krakowa, Katowic, Wrocławia i Gdańska w czasie 100 minut, z pociągami osiągającymi prędkość 300-320 km/h.

(ISBnews)