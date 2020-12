Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA linie lotnicze na całym świecie w tym roku mogą ponieść ponad 118 mld dol. strat. To skutki kryzysu, który wywołuje pandemia COVID-19. Organizacja jeszcze w czerwcu szacowała, że te straty będą mniejsze i wyniosą ok. 84 mld dol. Prognozowana liczba podróżnych spadnie o 60,5 proc. w stosunku roku 2019. Wszystkie linie mają obsłużyć łącznie 1,8 mld pasażerów. Oznacza to, że pod względem ruchu lotniczego cofniemy się do wyników z 2003 r.