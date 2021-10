W sponiewieranej przez COVID-19 branży lotniczej powiało optymizmem. Latem liczba pasażerów odbiła – także w Polsce. Niektóre porty chwalą się, że wyniki przewozowe zaczęły się zbliżać do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Z podwarszawskiego Modlina we wrześniu skorzystało 206 tys. pasażerów. To 84 proc. wyniku z września 2019 r., jednego z najlepszych miesięcy w historii portu. Z osiągniętych rezultatów zadowolone są też władze Lotniska Chopina. W okresie od lipca do września przez port przewinęło się prawie 3,3 mln podróżnych, to ok. 60 proc. rezultatu z analogicznego okresu w 2019 r.