Liczba pasażerów

ZRPL zrzesza 11 z 14 polskich regionalnych portów lotniczych. Na poszczególnych lotniskach ZRPL pierwsze półrocze 2023 r. wyglądało tak:

Kraków – 4,37 mln obsłużonych pasażerów

Gdańsk – 2,63 mln

Katowice – 2,25 mln

Wrocław – 1,68 mln

Warszawa-Modlin – 1,63 mln

Poznań-Ławica – 1,17 mln

Rzeszów-Jasionka – 442 tys.

Lublin – 174 tys.

Bydgoszcz – 159 tys.

Łódź –154 tys.

Olsztyn-Mazury – 63 tys.

II kwartał też rekordowy

Od kwietnia do czerwca 2023 w lotniskach zrzeszonych w ZRPL obsłużono 8,9 mln pasażerów, czyli o 1,8 mln (26 proc.) więcej niż tym samym okresie 2022 r. Jest to również więcej niż w dotychczasowym rekordowym drugim kwartale w 2019 roku, w którym liczba podróżnych w portach należących do ZRPL wyniosła 7,95 mln. Obecny wzrost w porównaniu do tego okresu wynosi ponad 942 tys. pasażerów, czyli 12 proc.

- Drugi kwartał dla polskich lotnisk regionalnych jest satysfakcjonujący i motywujący do dalszych działań, rozwoju oferty dla naszych pasażerów. Wyzwaniem dla nas jest nie tylko budowa zdywersyfikowanej oferty połączeń lotniczych, ale równieżstałe podnoszenie jakości usług i obsługi kluczowych klientów – pasażerów -komentuje Radosław Włoszek, prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych i zarazem szef największego regionalnego portu w Polsce – Kraków Airport.

Dodaje, że lotniska regionalne są ważną częścią systemu lotniczego w Polsce, w Europie i na świecie. Ich oferta stanowi niezbędne uzupełnienie dla hubów: pełniąc inną rolę niż porty przesiadkowe, są także impulsem dla rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju, jak i swoich regionów, mają ogromnym wpływ na rozwój turystyki i zatrudnienia.

Polskie lotniska będą bić kolejne rekordy

- Patrząc na wynik polskich lotnisk regionalnych w pierwszym półroczu, można śmiało powiedzieć, że wychodzimy z popandemicznego kryzysu, a konsekwentne działania skierowane na odbudowę ruchu pasażerskiegoprzyniosły wymierny wynik w postaci 1 181 144 obsłużonych pasażerów więcej w stosunku do roku 2019 – mówi Radosław Włoszek.

- Wzrost liczby podróżnych jest szybszy, niż przewidywaliśmy jeszcze w drugim kwartale 2022 roku. Wtedy szacowaliśmy, że liczba pasażerów naszego portu w tym roku wyniesie ok. 3,57 mln, a w kolejnym – przekroczy 4 mln. Aktualnie nasze prognozy oscylują wokół 3,85 mln w 2023 roku i 4,15 mln w 2024 roku - przyznaje Cezary Pacamaj, prezes Portu Lotniczego we Wrocławiu.

Wyjaśnia, że do poprawy wyników przyczyniły się całoroczne podróże Polaków do popularnych miejsc wakacyjnych. - Loty do tych krajów osiągają ponad 90 proc. wypełnienia. Warto też zwrócić uwagę na wzrost liczby regularnych kierunków w obrębie jednego kraju. Dla przykładu, do Włoch w 2023 roku polecimy do 10 miejsc, podczas gdy jeszcze 10 lat temu były to zaledwie cztery destynacje. W Hiszpanii aktualnie wylądujemy w 5 miastach, a w Grecji w 4. Rozwija się również ruch czarterowy. Na przestrzeni ostatniej dekady liczba obsługiwanych kierunków czarterowych wzrosła z 23 do 31. Wzrasta również częstotliwość lotów na danych kierunkach. Najpopularniejsze kierunki to Turcja, Grecja i Bułgaria. Jednak nie należy zapominać o cieszących się zainteresowaniem wycieczkach do Tunezji, Egiptu, Włoch i innych krajów – wylicza Cezary Pacamaj. I zapowiada kolejne połączenia, m.in. do Dubaju i Kenii. Jak już pisaliśmy, jesienią będzie też można polecieć bezpośrednio z Wrocławia do Seulu.

Ruch czarterowy rozwija się bardzo dynamicznie: wedle prognoz Wrocławia i innych lotnisk w 2023 roku będzie nawet o jedną piątą większy niż w 2019. Mniejsze porty lotnicze notują jeszcze większe procentowo skoki.

W II kwartale 2023 roku cały ruch pasażerski na 11 lotniskach zrzeszonych w ZRPL wyglądał tak: Kraków – 2,48 mln, Gdańsk – 1,60 mln, Katowice – 1,45 mln, Wrocław – 1,05 mln, Warszawa-Modlin – 975 tys., Poznań-Ławica – 751tys., Rzeszów-Jasionka – 257 tys., Lublin – 101 tys., Bydgoszcz – 94 tys., Łódź – 86 tys. i Olsztyn-Mazury – 39 tys.

Aktualnie ZRPL zrzesza 11 z 14 funkcjonujących lotnisk regionalnych w Polsce, są to: Bydgoszcz (BZG), Gdańsk (GDN), Katowice (KTW), Kraków (KRK), Lublin (LUZ), Łódź (LCJ), Warszawa-Modlin (WMI), Olsztyn-Mazury (SZY), Poznań-Ławica (POZ), Rzeszów-Jasionka (RZE) i Wrocław (WRO).