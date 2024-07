Rozbudowa Modlina

"Nowe plany inwestycyjne i finansowe zakładać będę rozbudowę infrastruktury WMI (Port Lotniczy Warszawa-Modlin - PAP) do potencjału obsługi 7-8 milionów pasażerów rocznie w roku 2029. Źródłem finansowania planowanych inwestycji będą długoletnie kredyty bankowe" - podano w sprawozdaniu.

Wskazano, że rozpoczęte prace remontowe na Lotnisku Chopina w Warszawie powodować będą czasowe ograniczenia operacyjne tego lotniska, a naturalnym lotniskiem do przejęcia powstałego ruchu lotniczego, szczególnie w zakresie lotów czarterowych i przewoźników low costowych, jest WMI.

"Rozmowy w tym zakresie już się toczą" - dodano.

W sprawozdaniu podano też, że polityka Rządu RP w zakresie rozwoju lotnictwa w Polsce, a szczególnie w podejściu do Lotniska Warszawa-Modlin ulegała zasadniczej zmianie.

"Deklaracje wszystkich wspólników spółki oraz wypowiedzi członków Rządu RP przewidują rozpoczęcie inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych w spółce już od roku 2025. W związku z przedłużającym się powstawaniem (obecnie deklarowana zdolność operacyjna to rok 2034/35) CPK, rozpoczęły się prace przygotowawcze zarówno na Lotnisku Chopina w Warszawie jak i Warszawa-Modlin do poszerzenia przepustowości obu lotnisk, do czasu powstania CPK" - przekazano.

Plan finansowy

Ze sprawozdania wynika, że zatwierdzony w lutym 2024 roku, przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, plan finansowy spółki na rok 2024, przewiduje zrealizowanie zysku brutto w roku 2024 na poziomie 11 mln zł.

Zysk brutto Lotniska Warszawa-Modlin za rok 2023 wyniósł 16 mln 571 tys. 841 zł, a zysk netto 14 mln 547 tys. 300 zł i został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Lotnisko Warszawa-Modlin

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Lotnisko obsługuje m.in. regularne rejsy Ryanaira. Z lotniska Warszawa Modlin od stycznia do końca maja skorzystało 1,18 mln pasżerów.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury mówił, że plan rozbudowy lotniska Warszawa-Modlin zakłada wzrost jego przepustowości do 5 mln pasażerów rocznie, z możliwością dalszej rozbudowy. "Lotnisko w Modlinie, które było przez ostatnie lata hamowane w rozwoju, przez co stało się zakładnikiem jednego z operatorów, nie mogło konkurować na rynku, w związku z czym spółka podjęła decyzję o rozbudowie tego lotniska jako lotniska niskokosztowego, czyli zapewniającego dostęp dla pasażerów bardziej wrażliwych cenowo" - powiedział wtedy Lasek.(PAP)