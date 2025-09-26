Prezes Hitachi Rail GTS Polska podkreślał, że nowoczesne technologie w kolejnictwie oznaczają konieczność zapewnienia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa - zarówno poprzez rozwiązania techniczne, jak i organizacyjne.

Potrzebne nowe procedury chroniące infrastrukturę krytyczną

Przyżycki wskazywał, że w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie tych dotyczących infrastruktury krytycznej, należałoby rozważyć wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i procedur weryfikacyjnych wobec firm wykonawczych. Zaznaczał, że obecnie zamawiający nie mają praktycznie wpływu na to, kto personalnie realizuje projekt, ani co dzieje się później z danymi.

Przypominał niedawne przypadki sabotażu we Francji, gdzie podpalone zostały szafy kablowe będące elementami infrastruktury krytycznej. Jak wskazywał, sprawcy musieli dobrze wiedzieć, które elementy zniszczyć.

Certyfikaty bezpieczeństwa dla firm budujących infrastrukturę krytyczną

Prezes Hitachi Rail GTS Polska przekonywał, że firmy, biura projektowe czy wykonawcy zaangażowani w modernizację infrastruktury krytycznej powinni podlegać szczególnej weryfikacji. Sugerował, że warto byłoby wprowadzić rozwiązania znane z przetargów wojskowych, takie jak obowiązkowe poświadczenia bezpieczeństwa czy certyfikaty dla kluczowych osób w poszczególnych podmiotach.

