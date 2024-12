Transformacja Energetyczna: klucz do stabilności i niezależności

Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, kontynuuje transformację energetyczną, mimo globalnych zawirowań. Zmiany w USA, gdzie nowa administracja stawia na paliwa kopalne, mogą osłabić tempo „zielonego ładu” w Europie.

Rafał Benecki zwraca jednak uwagę, że kierunek pozostaje bez zmian:

„To, czego potrzebujemy, to nie zmiana kierunku, ale jego skalibrowanie w rozsądny sposób. Zielony Ład pozostaje priorytetem, bo tego oczekują klienci i partnerzy handlowi.”

Energetyka prosumencka jako szansa

Eksperci podkreślają potrzebę zwiększenia udziału energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Piotr Soroczyński zaznacza, że transformacja nie powinna być domeną jedynie wielkich korporacji:

„Polacy i polskie firmy są gotowi inwestować w energetykę rozproszoną, ale system musi być prostszy i bardziej dostępny. Udział większej liczby podmiotów przyspieszyłby transformację i zwiększył niezależność energetyczną kraju.”

Wzrost lokalnej produkcji energii mógłby również znacząco zmniejszyć wydatki na import paliw kopalnych i poprawić bilans handlowy Polski.

Nowa normalność wzrostu gospodarczego

PKB: Stabilizacja na poziomie 3,5%

Prognozy na 2024 rok wskazują na wzrost PKB Polski na poziomie około 3,5%. Choć nie jest to wynik porównywalny z 5-6% sprzed kilku lat, eksperci oceniają go jako solidny, szczególnie w kontekście spowolnienia gospodarczego w Europie.

„3,5% to nowa norma dla Polski jako dojrzałej gospodarki. Wzrost na tym poziomie wciąż stawia nas w czołówce europejskich gospodarek” – ocenia Benecki.

Inwestycje publiczne jako główny motor wzrostu

Kluczowym czynnikiem wzrostu w 2024 roku będą inwestycje publiczne, finansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Eksperci przewidują, że inwestycje mogą wzrosnąć o 7-9%. Inwestycje prywatne, choć jeszcze ostrożne, mogą stopniowo nabierać tempa, jeśli poprawi się zaufanie do stabilności regulacyjnej.

Piotr Soroczyński dodaje:

„W 2024 roku zapasy magazynowe, które hamowały wzrost w ostatnich latach, przestaną być barierą i mogą zacząć pozytywnie wpływać na dynamikę PKB.”

Konsumpcja i Zasoby Finansowe Konsumentów

Konsumpcja, która w drugiej połowie 2023 roku wyhamowała, ma w 2024 roku wzrosnąć o około 3%. Polacy posiadają znaczne oszczędności, które mogą być uwolnione w postaci zwiększonych wydatków konsumpcyjnych.

„Liczymy, że konsumenci otworzą się na wydatki, co pozytywnie wpłynie na dynamikę gospodarki” – mówi Benecki.

Sytuacja w Niemczech i innych krajach regionu

Polska gospodarka jest silnie powiązana z Niemcami, które przeżywają stagnację. Eksperci wskazują, że poprawa sytuacji u naszego zachodniego sąsiada może nastąpić dopiero na przełomie 2025 i 2026 roku. Do tego czasu Polska musi polegać na własnych zasobach.

„Musimy liczyć przede wszystkim na siebie, bo sytuacja za granicą nie poprawi się szybko” – podkreśla Benecki.

Różnorodność jako siła polskiej gospodarki

Jednym z kluczowych atutów Polski jest zróżnicowana struktura gospodarki. Dzięki szerokiemu wachlarzowi specjalizacji, Polska jest mniej narażona na gwałtowne spadki w sytuacji kryzysów w poszczególnych sektorach.

„Nasza gospodarka jest zróżnicowana, co pozwala firmom elastycznie dostosowywać się do zmian rynkowych” – zaznacza Soroczyński.

Optymizm na tle Europy

Na tle Europy Polska wypada korzystnie. Stabilny wzrost, rozwijające się inwestycje publiczne oraz rosnąca rola energetyki rozproszonej stawiają Polskę w gronie liderów gospodarczych kontynentu. Choć wyzwania związane z sytuacją globalną i koniecznością dalszej transformacji energetycznej pozostają, eksperci są zgodni, że Polska ma potencjał, by utrzymać stabilny rozwój w najbliższych latach.

„Na tle sąsiadów i krajów zachodniej Europy wyglądamy całkiem nieźle. To dobry wynik, który daje podstawy do optymizmu” – podsumowuje Benecki.