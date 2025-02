Deregulacja – szansa na równą konkurencję

Przedsiębiorcy z dużą nadzieją przyjęli inicjatywę premiera. Jak podkreśla prezes Mojsiuk, deregulacja może przyczynić się do lepszego traktowania przedsiębiorców oraz stworzenia uczciwych zasad konkurencji. Kluczowe jest jednak, aby zmiany prawne nie były dyktowane wyłącznie przez duże korporacje, ale także uwzględniały potrzeby małych i średnich firm, które stanowią trzon polskiej gospodarki.

Wśród zgłoszonych postulatów znajduje się tzw. „deregulacyjna piętnastka”, obejmująca zmiany w obszarach podatkowych, administracyjnych i księgowych. Przedsiębiorcy oczekują m.in. uproszczenia procedur kontrolnych, zwiększenia liczby interpretacji podatkowych oraz większej stabilności przepisów.

Nadmierne kontrole – problem przedsiębiorców

Jednym z kluczowych tematów poruszanych w rozmowie była kwestia częstych i długotrwałych kontroli. Średni czas trwania kontroli podatkowej w Polsce wynosi około 140 dni, a kontroli celno-skarbowej aż 371 dni. Mojsiuk podkreśla, że tak długi okres sprawdzania działalności firm może prowadzić do paraliżu operacyjnego, co zniechęca przedsiębiorców do prowadzenia działalności w Polsce.

Przedstawiciele biznesu postulują, by zmienić podejście administracji skarbowej – tak, by przedsiębiorca nie był traktowany, jak potencjalny oszust, lecz jako podmiot, który może popełnić nieumyślne błędy i potrzebuje jasnych interpretacji prawnych.

Kontrowersje wokół liberalizacji prawa pracy

Wśród postulatów znalazło się także zachowanie prawa do swobodnego zawierania umów z pracownikami. Zdaniem wielu lewicowych polityków oraz związków zawodowych, może to jednak prowadzić do osłabienia praw pracowniczych i cofnięcia regulacji do czasów „dzikiego kapitalizmu”.

Mojsiuk zauważa, że choć temat ten budzi kontrowersje, warto otworzyć szeroką debatę na temat elastyczności rynku pracy i dostosowania regulacji do realiów współczesnej gospodarki.

Stała składka zdrowotna i ułatwienia administracyjne

Jednym z istotnych postulatów przedsiębiorców jest również przywrócenie stałej składki zdrowotnej oraz ograniczenie powtarzalnych deklaracji do ZUS. Obecny system, w którym składka zdrowotna liczona jest od przychodów, powoduje nieprzewidywalność i dodatkowe obciążenia, szczególnie dla małych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Przedsiębiorcy domagają się również harmonizacji roku kalendarzowego z rokiem składkowym, co miałoby ułatwić rozliczenia.

Cyberbezpieczeństwo – kluczowy temat przyszłości

Wśród propozycji znalazł się także postulat dotyczący poprawy cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy apelują o wprowadzenie ulg na finansowanie rozwiązań z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa IT, szczególnie dla mniejszych firm, które nie mają środków na zaawansowane systemy ochrony. Wzmacnianie cyfrowej odporności firm jest bowiem kluczowe w dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych.

Czy deregulacja ma szansę na realizację?

Hanna Mojsiuk podkreśla, że inicjatywa rządu jest pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców i pokazuje, że władza jest gotowa do dialogu. Kluczowe będzie jednak znalezienie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami biznesu a interesami administracji publicznej, związków zawodowych i różnych grup politycznych.

Przedsiębiorcy liczą, że proces deregulacji będzie przebiegał w sposób uporządkowany i transparentny, a wprowadzane zmiany rzeczywiście poprawią warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ostateczny sukces tej inicjatywy będzie zależał od gotowości wszystkich stron do współpracy i znalezienia złotego środka pomiędzy różnymi interesami.

Czy deregulacja rzeczywiście wejdzie w życie? Czas pokaże, jednak pierwsze kroki w stronę zmian już zostały podjęte.