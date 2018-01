Dekpol rozpoczyna realizację projektu Grano Residence w Gdańsku



Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Dekpol rozpoczyna realizacją inwestycji Grano Residence na gdańskiej Wyspie Spichrzów, podała spółka. W ramach projektu powstanie łącznie ok. 300 apartamentów mieszkalnych oraz lokali usługowych, w tym pokoi hotelowych sprzedawanych w systemie condo. Oddanie do użytkowania inwestycji planowane jest na drugą połowę 2020 r.

"Luksusowe apartamenty będą sprzedawane w standardzie deweloperskim lub z możliwością wykończenia 'pod klucz'. W lokalach będzie można zarówno zamieszkać, jak i przeznaczyć je na wynajem i czerpać zyski z takiej inwestycji. W części hotelowej znajdzie się też elegancka i przestronna restauracja, nowoczesna strefa SPA & Wellness z basenem, saunami oraz sala konferencyjna" - czytamy w komunikacie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)