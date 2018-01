Cherrypick Games planuje premierę gry pt. 'Beauty' w II poł. 2018 r.



Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games rozpoczęło prace nad nową grą o roboczym tytule "Beauty" i zaprezentowało pierwsze grafiki z tej produkcji, poinformowała spółka. Gra ma być kolejnym po "My Hospital" kluczowym produktem warszawskiego studia, a jej debiut jest zaplanowany na drugą połowę tego roku.

"Minął już prawie rok od wydania My Hospital, zebrane dane od graczy pozwolą nam na dokładniejszą analizę potrzeb, jak i wykorzystanie sprawdzonych mechanizmów, dzięki którym możemy przekuć na sukces kolejny duży tytuł, jakim bez wątpienia będzie 'Beauty'. Jesteśmy przekonani, że 'Beaut'y przyciągnie zainteresowanie nowych graczy, jak i podbije serca fanów naszych poprzednich produkcji. Czujemy się komfortowo w tworzeniu oraz monetyzowaniu gier Free2Play i możemy zapewnić, że nasz nadchodzący tytuł nie będzie odbiegał od naszych dotychczasowych standardów jakości, ale bardzo prawdopodobne, że ustanowi je na nowo. Rozpoczęliśmy już wstępne prace nad 'Beauty', dlatego uchylając nieco rąbka tajemnicy, możemy podzielić się kilkoma, przykładowymi grafikami z gry. Chcemy żeby nowy tytuł trafił do fanów jeszcze w 2018 r." - podkreślił prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Najbardziej popularna produkcja spółki to obecnie "My Hospital". Znają ją gracze z ponad 200 krajów, codziennie gra w nią ok. 160 tys. osób. Jest dostępna w 19 wersjach językowych.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)