Zysk netto i2 Development wyniósł wstępnie ok. 11 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - i2 Development osiągnął skonsolidowany zysk netto wysokości ok. 11 mln zł w 2017 roku, przy przychodach wysokości ok. 76 mln zł i zysku operacyjnym wysokości ok. 14 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

"Ponadto spółka i2 Development S.A. w okresie od I-XII 2017 roku prognozuje jednostkowy wynik netto na poziomie ok. 52 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2017 roku przez spółkę i jej jednostki zależne, podano także.

i2 Development w 2016 r. odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,15 mln zł wobec 8,98 mln zł straty rok wcześniej.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.

(ISBnews)