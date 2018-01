Marvipol Development planuje zwiększyć sprzedaż mieszkań o ponad 20% w 2018 r.



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Marvipol Development chce zwiększyć sprzedaż mieszkań o ponad 20% w 2018 r., utrzymując ponad 20% marży na sprzedaży, poinformował członek zarządu i dyrektor operacyjny Mariusz Poławski.

"Mamy za sobą spektakularny okres. Rosnące zainteresowanie naszą systematycznie wzbogacaną ofertą mieszkań zaowocowało jednym z najlepszych w historii naszej firmy wyników sprzedażowych. Atrakcyjne lokalizacje inwestycji, nieszablonowa architektura, solidność wykonania, czyli znaki firmowe Marvipol Development, idealnie trafiają w gusta klientów. Ubiegłoroczne wyniki to nie tylko powód do dumy, ale również zachęta do jeszcze bardziej wytężonej pracy. W 2017 roku nie tylko biliśmy rekordy sprzedaży, ale i aktywnie inwestowaliśmy, kupując grunty pod nowe inwestycje mieszkaniowe za 130 mln zł. Wprowadzając w 2018 r. część z kupionych działek do realizacji, budujemy podstawy pod dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonego biznesu. W 2018 r. mamy ambicję zwiększyć sprzedaż mieszkań o ponad 20%, utrzymując ponad 20-proc. marżę na sprzedaży" - powiedział Poławski, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. Marvipol Development planuje rozpocząć budowę nawet 12 inwestycji z ponad 122 tys. m2 powierzchni użytkowej, zlokalizowanych w Warszawie i Gdańsku, podano także.

"Na przełomie 2017 i 2018 roku rozpoczęliśmy komercjalizację dwóch nowych inwestycji Marvipol z segmentu premium: kompleksu Unique Tower przy ul. Grzybowskiej w Warszawie oraz apartamentowca Cascade Residence na stołecznym Mokotowie. Lokale w Unique Tower oferowane są w ramach nowego konceptu biznesowego - Unique Apartments - mieszkań na wynajem z gwarantowanym nabywcom stałym przychodem. W przygotowaniu mamy kolejne projekty, zlokalizowane w Warszawie oraz Gdańsku. Jestem przekonany, że w stosunku do udanego 2017 roku 2018 będzie jeszcze lepszy w każdym z biznesowych obszarów naszej firmy" - skomentował dyrektor operacyjny.

Giełdowy deweloper w 2017 r. zawarł 765 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych. To drugi najlepszy wynik w dotychczasowej, ponad 20 letniej historii firmy, wyższy o ponad 22% od rezultatu z 2016 r. W minionym roku Marvipol Development zwiększył sprzedaż w ramach każdego z prowadzonych projektów. Najbardziej dynamicznie wzrosła sprzedaż mieszkań na osiedlu Riviera Park (177% r/r) oraz w projekcie Bemowo Residence (73% r/r), przypomniano.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)