Sprzedaż Dekpolu wzrosła r: r do 802 lokali w 2017 r.



Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych) 802 lokali w 2017 r. wobec 537 lokali rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Dekpol zakłada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaży w br.

"Miniony rok w zakresie działalności deweloperskiej był dla nas bardzo udany. Osiągnęliśmy nowe rekordy sprzedażowe, kontynuując wysoką dynamikę wzrostu. Nasza zdywersyfikowana oferta jest dobrze dopasowana do oczekiwań klientów. Realizowane projekty obejmują zarówno budowę osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, jak również condo hoteli. W tym roku zakładamy utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaży mieszkań" – powiedział prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.

Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym spółki (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 573 wobec 176 lokali rozpoznanych w 2016 roku, czytamy także w komunikacie.

Na koniec 2017 r. łączna liczba lokali oferowanych przez spółkę do sprzedaży wynosiła 275, podano także.

Dekpol realizuje obecnie projekty deweloperskie na terenie Gdańska, Gdyni, Tczewa i Juraty. W Gdańsku powstaje Osiedle Zielone, Osiedle Młoda Morena, Osiedle Młoda Morena Park oraz kompleks apartamentowo–hotelowy Grano Residence. W Gdyni budowane jest Osiedle Na Fali, w Tczewie realizowana jest inwestycja Nowe Rokitki, a w Juracie luksusowy apartamentowiec Verano Residence.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

