DM BOŚ obniżył rekomendację Unimotu do 'trzymaj', wycenę do 27,5 zł



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Unimotu do 27,5 zł, a rekomendację do "trzymaj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 30 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 25,7 zł za akcję. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 23,1 zł.

"Obniżamy nasze prognozy dla spółki w oczekiwaniu wyższych kosztów operacyjnych. Aktualizujemy projekcje wyników finansowych dla Unimotu. Podtrzymujemy oczekiwania podobnego do 2017 r. poziomu premii lądowych dla oleju napędowego w Polsce w 2018 i w dalszym ciągu oczekujemy w br. podobnych do ubiegłorocznych wolumenów sprzedaży oleju napędowego. Jednocześnie spodziewamy się jednak, że logistyka, magazynowanie oleju napędowego oraz wymogi dotyczące biokomponentów w 2018 r. spowodują wzrost kosztów operacyjnych, które szacujemy rocznie na ok. 10 mln zł, co obniża naszą prognozę EBITDA w 2018 r. z 50 mln zł do 40 mln zł. Oczekujemy EBITDA na podobnym poziomie w 2018 w przypadku innych produktów" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)