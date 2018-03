Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

"Chcielibyśmy przebić zeszłoroczny wynik, chcielibyśmy, żeby to było więcej. Jesteśmy chętni, żeby zwiększyć inwestycje i naszą ekspozycję na rynek polski" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

"Jeśli rynek pozwoli, możemy zainwestować istotnie więcej niż 1 mld zł, a jak nie pozwoli, to będzie mniej" - wskazał prezes Piotr Krupa.

Dodał, że spółka spodziewa się dobrego I kw. 2018 r.

"Spodziewamy się że pierwsze 3-4 miesiące tego roku pokażemy większe inwestycje w Polsce niż w porównywalnych okresach. Spodziewamy się że to może być dobry rok" - powiedział Krupa.

Zasępa wskazał też, że Kruk nadal jest zainwestowany konsolidacją na rynku polskim.

"Jeśli cokolwiek będzie się działo, jesteśmy zainteresowani, natomiast naszą preferencją jest kupować aktywa naszych konkurentów" - powiedział.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)