Aplisens rozważa skup akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że może przeprowadzić skup ok. 200 tys. akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego, poinformował prezes Adam Żurawski.

"W firmie funkcjonuje system motywacyjny i na jego realizację potrzebujemy przeciętnie ok. 200 tys. akcji. Dotychczas realizowane były różne warianty, jak emisja i skup. Jeden z wariantów to że pod koniec roku przeprowadzimy skup ok. 200 tys. akcji" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Zastrzegł jednak, że nie jest to jedyny rozważany wariant. Podkreślił też, że nie byłby to tak duży skup, jak ostatnio realizowany.

"Nasze plany inwestycyjne, w tym plan zakupu spółki, nadwerężają nasze finanse i na pewno nie planujemy skupu większego niż wynika z potrzeb systemu motywacyjnego" - powiedział prezes.

W październiku 2017 r. Aplisens zrealizował skup 537 170 akcji własnych po 14,8 zł za sztukę.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)