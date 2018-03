Oferta Rafako za ok. 210 mln zł netto wybrana do budowy tłoczni gazu w Estonii



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Oferta Rafako, warta ok. 50 mln euro netto (tj. ok. 210 mln zł), została uznana przez firmę Elering z siedzibą w Tallinie za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę "pod klucz" Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii, podało Rafako.

"Termin realizacji ww. zadania to 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Procedura przetargowa przewiduje 14-sto dniowy termin na składanie wyjaśnień i odwołań. O zawarciu umowy spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)