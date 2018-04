"W ustawie przewidzieliśmy mechanizmy, które zwiększają udział społeczności lokalnych. Pochyliliśmy się nad tematami dotyczącymi wywłaszczeń tak, aby nie było wątpliwości, że wywłaszczenia będą stanowić jedynie ostateczny środek. Cała ustawa jest skonstruowana w ten sposób, aby ziemia pod lotnisko była nabywana w drodze umów sprzedaży. Nie zależy nam - i będziemy unikać, jak tylko będziemy mogli - przejmowania gruntów w drodze wywłaszczeń" - powiedział na konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Mikołaj Wild.

Chodzi o projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji CPK, zwany potocznie specustawą.

Jak dodał, w zeszłym tygodniu projekt został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. "Oczekujemy, że w najbliższym czasie będzie on przedmiotem obrad Komitetu. A następnie Rady Ministrów. I wydaje mi się, że już niedługo będziemy mogli mówić o uzgodnionej, tak w rządzie, jak i w parlamencie, wersji tego dokumentu, która znacząco przyspieszy proces inwestowania" - wyjaśnił Wild.

Dodał, że także w ubiegły piątek doszło do spotkania z mieszkańcami gmin, na które Centralny Port Komunikacyjny będzie oddziaływał w sposób szczególny. "Przedstawiliśmy im nowe ustalenia, które są zawarte w ustawie" - powiedział.

"Liczymy, że 90 proc. gruntów, które chcemy pozyskać, nabędziemy w drodze umów sprzedaży - to jest 35 km kw. To jest przestrzeń dosyć duża. Natomiast o ilości mieszkańców, zadecydują wyniki analizy lokalizacyjnej, które trwają, które będą do końca maja przeprowadzone. (...) Wówczas będziemy znali w miarę precyzyjnie tereny lokalizacji, które będą badane w ramach badań środowiskowych" - powiedział Wild.

Wyjaśnił, że 90 proc. to "wskaźnik odpowiadający mniej więcej ilości gruntów nabywanych od mieszkańców, zanim pojawiły się tzw. specustawy". "Specustawy znacząco przyspieszyły proces nabywania ziemi pod inwestycje. Dzięki temu, możemy jeździć autostradami. Ale jednocześnie doprowadziły do rozstrzygania większości konfliktów właśnie w drodze władczej, poprzez nabywanie nieruchomości w drodze wywłaszczeń. My chcemy odwrócić ten trend. Chcemy nabywać nieruchomości w drodze umów kupna i sprzedaży" - powiedział.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3000 ha gruntów.

