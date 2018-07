Zauważył, że dla obu tych krajów to przedsięwzięcie "jest wielkim projektem, w którym chcą uczestniczyć". "Nie mówię tego bezpodstawnie" - dodał.

Jak mówił w zeszłym tygodniu, minister transportu Białorusi zapewnił go, że ze strony tego kraju, "podjęte zostaną wszystkie działania, aby ten projekt wzmocnić, bo upatrują szanse w węźle autostrada A2 - Via Carpatia".

"Przed dwoma tygodniami w podobnym tonie wypowiadał się minister transportu Ukrainy. Chodzi o węzeł komunikacyjny Via Carpatia i autostrada A4. Jest deklaracja ze strony Ukrainy, że będzie budowana już niebawem autostrada od Korczowej do Lwowa, a dalej do 2025 r. droga szybkiego ruchu do Odessy" - zaznaczył Adamczyk.

Jego zdaniem, "Via Carpatia to droga życia". "Jest szansą dla państw, przez które przebiega" - dodał. "Jest jednym z głównych przedsięwzięć komunikacyjnych zjednoczonej Europy" - podkreślił.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km.

Panel "Via Carpatia - szlak wspólnoty interesów" zakończył Forum Regionów Trójmorza. Uczestniczyli w nim prezydenta Andrzeja Dudy i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Oprócz nich w Forum udział wzięli m.in. szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Forum Regionów Trójmorza odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

