Trump szkodzi negocjacjom z Iranem? Media wskazują na sprzeczne komunikaty

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 09:56
Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej sam sobie przeczy, mówiąc o wojnie z Iranem - napisał w poniedziałek „Washington Post”. Rozmówcy CNN zaznaczyli, że piątkowe wpisy prezydenta o rozmowach z Iranem i wypowiedzi dla mediów zaszkodziły procesowi negocjacyjnemu.

Donald Trump przeczy sam sobie ws. Iranu

Prezydent mówi sprzeczne rzeczy zarówno na temat mniej ważnych kwestii związanych z wojną, jak i spraw o dużym znaczeniu - podkreślił waszyngtoński dziennik. Nie można wierzyć nawet w jego wypowiedzi dotyczące najbardziej podstawowych kwestii - twierdzi CNN.

Trump przedstawia zmienne wersje na temat stanu rozmów z Iranem i sytuacji w cieśninie Ormuz. Jego wypowiedziom zaprzeczali Irańczycy, a czasami zaprzeczał sobie on sam. Sprzeczne wypowiedzi Trumpa to wyzwanie dla administracji; wywołują zamieszanie i wymagają wyjaśnień ze strony jego współpracowników - podkreślił „WaPo”.

Stacja CBS News zauważa, że w ciągu mniej niż 48 godz. Trump przeszedł od twierdzenia, że „Iran zgodził się na wszystko" do ostrzeżeń, że jeśli Teheran nie podpisze porozumienia, „cały kraj będzie wysadzony w powietrze”.

Trump próbował negocjować za pośrednictwem prasy

CNN podkreśliła, że w piątek wydawało się, że stanowiska USA i Iranu w sprawie potencjalnego porozumienia i zakończenia wojny się zbliżają. Jednak później Trump zaczął publikować wpisy w swoim serwisie Truth Social i rozmawiać z dziennikarzami, gdy na bieżąco dostawał nowe informacje od pakistańskich pośredników w negocjacjach z Irańczykami. „Próbował negocjować za pośrednictwem prasy” - zaznaczyła CNN.

Prezydent Trump twierdził, że Iran zgodził się na szereg postanowień, które według źródeł zaznajomionych z rozmowami nie zostały jeszcze sfinalizowane. Zapewniał m.in., że Teheran zgodził się na przekazanie wzbogaconego uranu, lecz Irańczycy zaprzeczyli wielu twierdzeniom amerykańskiego przywódcy.

Niektórzy przedstawiciele amerykańskich władz prywatnie przyznali w rozmowie z CNN, że publiczne komentarze prezydenta zaszkodziły rozmowom. Zwrócili uwagę na delikatny charakter negocjacji i głęboką nieufność Irańczyków wobec USA.

- Irańczykom nie spodobało się, że prezydent USA prowadził negocjacje za pośrednictwem mediów społecznościowych i stwarzał wrażenie, że zgodzili się na kwestie, co do których jeszcze się nie zapadła decyzja i które nie cieszą się popularnością wśród ich rodaków - przekazał jeden z rozmówców CNN. Dodał, że Irańczycy nie chcą wyglądać na słabych.

CNN: "Trump od lat kłamie na różne tematy"

„Trump od lat kłamie na różne tematy. Niezależnie od tego, czy celowo oszukuje opinię publiczną w sprawie wojny z Iranem, czy też jest wielokrotnie nieinformowany lub wprowadzany w błąd w tej sprawie, w związku z tym, jak często mówi nieprawdę, nie można ufać jego wypowiedziom na temat tego, co Iran rzekomo mówi za kulisami” - oceniła stacja CNN.

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly w oświadczeniu dla „WaPo” podkreśliła, że „te dyplomatyczne rozmowy są bardzo płynne i zmieniają się na bieżąco”. Dodała, że „krwiożercze media” dzwonią do Trumpa, a potem „narzekają na otrzymane odpowiedzi”.

W poniedziałek prezydent USA oskarżył media, że szerzą dezinformację. „Antyamerykańskie media rozpowszechniające fake newsy kibicują Iranowi, by zwyciężył, ale to się nie stanie, bo ja rządzę!” - oświadczył Trump.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

Źródło: PAP
