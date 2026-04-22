Branża nieruchomości stoi przed wyzwaniami. Pokolenie młodych kupujących do 35. roku życia rewolucjonizuje rynek nieruchomości

W grupie kupujących do 35 roku życia, ponad 70% respondentów przyznaje, że zakup mieszkania wiąże się dla nich ze stresem związanym z finansowaniem. Kredyt hipoteczny, warunki zakupu, obliczenie ile wynosi zdolność kredytowa. Na zaspokojenie tego segmentu potrzeb tej grupy klientów, będzie w najbliższych latach coraz mocniej kształtować ofertę i skuteczność w pozyskiwaniu klientów przez firmy z branży nieruchomości. W dużej mierze to właśnie oni odpowiadają dziś za popyt na nowe mieszkania. Do nich kierowane są rządowe programy, oni są pierwszym pokoleniem świadomie budującym swoją zdolność finansową już od matury.

Ta grupa dzieli się na dwa segmenty: osoby poniżej 25. roku życia, które często kupują swoje pierwsze niewielkie mieszkanie, oraz kupujących w wieku 25–34 lata, którzy są już bardziej stabilni zawodowo i częściej poszukują większej przestrzeni do życia. Dla nich zakup mieszkania jest jednym z najważniejszych momentów w życiu. Jednocześnie jest to proces wymagający dużej odpowiedzialności finansowej, dlatego często wiąże się z dużymi emocjami i niepewnością. Stąd trend na zatrudnianie ekspertów przy procesie zakupu nieruchomości.

Rynek pierwotny pierwszym wyborem młodych

Wyniki badania pokazują wyraźną przewagę rynku pierwotnego wśród młodych kupujących. Aż 75% osób poniżej 25. roku życia deklaruje, że wybiera nowe mieszkanie, a w grupie 25–34 lata jest to 67%. Rynek wtórny pozostaje zdecydowanie mniej popularny w tej grupie klientów. Powodem jest przede wszystkim możliwość stworzenia przestrzeni od podstaw. Mieszkanie w stanie deweloperskim daje młodym poczucie większej kontroli nad projektem wnętrza i sposobem jego aranżacji. Nowe budynki kojarzą się również z wyższym standardem i bezpieczeństwem oraz mniejszym ryzykiem nieprzewidzianych kosztów remontu. - Młodzi kupujący coraz częściej traktują nowe mieszkanie jako możliwość stworzenia przestrzeni dokładnie dopasowanej do swojego stylu życia. Rynek pierwotny daje im poczucie większej kontroli nad całym procesem oraz większej przewidywalności kosztów. To jeden z powodów, dla których w tej grupie wiekowej wyraźnie wygrywa z rynkiem wtórnym - wyjaśnia Tomasz Pilecki, doradca zarządu Lendi i ekspert rynku finansowego oraz nieruchomości.

Choć młodzi kupujący często mówią o marzeniu o własnym mieszkaniu, ich decyzje są bardzo pragmatyczne. Najważniejszym kryterium wyboru pozostaje cena oraz wysokość miesięcznej raty kredytu hipotecznego. W grupie poniżej 25. roku życia aż 42,9% badanych wskazało cenę całkowitą jako najważniejszy czynnik przy wyborze mieszkania, a 28,6% wysokość miesięcznej raty. W grupie 25–34 lata odpowiednio 33,3% respondentów kieruje się ceną całkowitą, a 25% wysokością raty. Dopiero w dalszej kolejności młodzi zwracają uwagę na lokalizację czy standard wykończenia. W praktyce oznacza to, że młodzi kupujący najpierw sprawdzają czy są w stanie sfinansować zakup mieszkania. Dopiero jeśli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, zaczynają analizować inne parametry oferty.

Kredyt hipoteczny najtrudniejszym etapem kupowania mieszkania

Zakup mieszkania w większości przypadków wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. To właśnie finansowanie okazuje się jednym z największych źródeł stresu dla młodych kupujących. Badanie pokazuje, że w grupie osób poniżej 25. roku życia aż 71,4% badanych deklaruje stres związany z procesem kredytowym. Wśród osób w wieku 25–34 lata odsetek ten wynosi 75%. Źródłem obaw są przede wszystkim niepewność dotycząca zdolności kredytowej, skomplikowany proces formalny oraz długoterminowy charakter zobowiązania finansowego. Młodzi często podkreślają również, że obawiają się popełnienia błędu przy wyborze oferty kredytowej lub niedoszacowania całkowitych kosztów zakupu mieszkania.

Szukanie mieszkania zaczyna się w internecie

Młodzi kupujący bardzo często rozpoczynają proces poszukiwania mieszkania od internetu. Z kalkulatorów kredytowych i narzędzi online korzysta 64,3% osób poniżej 25. roku życia oraz 70,8% kupujących w wieku 25–34 lata. Dzięki nim mogą szybko sprawdzić orientacyjną wysokość raty lub oszacować swoją zdolność kredytową. Jednocześnie narzędzia internetowe nie zastępują profesjonalnej wiedzy. Aż 71,4% najmłodszych respondentów oraz 66,7% osób w wieku 25–34 lata przyznaje, że nie potrafi samodzielnie ocenić swojej zdolności kredytowej. Potrzeba wsparcia eksperckiego w procesie podejmowania decyzji finansowych w pokoleniu Z i najmłodszych millenialsów jest wielka i dotyczy nie tylko rynku nieruchomości.

Coraz większe znaczenie w procesie zakupu mieszkania mają eksperci finansowi. Młodzi kupujący oczekują możliwości szybkiego kontaktu ze specjalistą, najlepiej bezpośrednio z poziomu ogłoszenia lub strony inwestycji. Taką potrzebę deklaruje 71,4% osób poniżej 25. roku życia oraz aż 75% respondentów w wieku 25–34 lata. Wśród osób, które miały już kontakt z ekspertem finansowym, a w jego ocenie dominują pozytywne doświadczenia. - Zakup mieszkania to dla młodych często pierwsza tak duża decyzja finansowa w życiu i zobowiązanie, które będzie im towarzyszyć przez kolejne kilkadziesiąt lat. Nic dziwnego, że pojawia się stres i obawa przed popełnieniem błędu, szczególnie w sytuacji, gdy proces kredytowy jest złożony, a warunki finansowania zależą od wielu czynników takich jak zdolność kredytowa, poziom stóp procentowych czy polityka banków. Dlatego rośnie znaczenie ekspertów finansowych, którzy pomagają dobrać odpowiednią ofertę kredytu, uporządkować cały proces i wytłumaczyć go w zrozumiały sposób. Dla wielu młodych kupujących to właśnie wsparcie eksperta daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala podejmować decyzje w oparciu o realne możliwości finansowe, a nie tylko emocje czy presję rynku. - podsumowuje Tomasz Pilecki, doradca zarządu Lendi.

Młodzi chcą kupować, ale często odkładają decyzję

Mimo silnej potrzeby posiadania własnego mieszkania część młodych odkłada decyzję o zakupie w czasie. Najczęściej wynika to z wysokich cen nieruchomości, braku zdolności kredytowej lub konieczności zgromadzenia wkładu własnego. Dla wielu osób pierwsze lata dorosłości są okresem przygotowania do zakupu mieszkania – budowania stabilności zawodowej i finansowej. Odkładanie decyzji nie oznacza więc braku zainteresowania rynkiem, lecz raczej etap przygotowań do jednej z najważniejszych decyzji w życiu. Kupno mieszkania to proces, który przypomina maraton, nie zaś znany z epoki przemian lat 90-tych sprint.

Świadomi finansowo, pragmatycznie podchodzący do zakupu młodzi z pokolenia Z (25-34) nie dają się ponieść marzeniom. Ich pierwsze M, własny kąt, to owoc wnikliwej analizy kosztów i ryzyka. Branża nieruchomości musi przygotować się na nich, na cyfrowe pokolenia szukające wsparcia u ekspertów, dla których transparentność wyboru w decyzji zakupu jest ważna na równi z ofertą dostępnych mieszkań do wyboru. W zasadzie ta transparentność dla transakcji jest decydująca.