Trakcja ma umowy na prace przy Szczecińskiej Kolei Metrop. za 481,2 mln zł netto



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351", o łącznej wartości 481,2 mln zł netto, podała Trakcja.

"Umowy dotyczą następujących zadań:

1. zadanie A pn. 'Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police' (wartość netto 375,8 mln zł; termin realizacji robót w okresie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty podpisania umowy),

2. zadanie B pn. 'Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401' (wartość netto 105,5 mln zł; termin realizacji robót w okresie nie dłuższym niż 22 miesiące od daty podpisania umowy)" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie PKP PLK podały, że podpisały dziś umowy za ok. 503 mln zł netto na modernizację linii na terenie aglomeracji szczecińskiej. Prace będą prowadzone na odcinku linii kolejowej Stargard – Szczecin Główny (nr 351), linii Gryfino – Szczecin Główny (nr 273), Szczecin Dąbie - Goleniów (nr 401) oraz na odcinku Szczecin Główny – Police (nr 406).

"Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin – Police wraz z budową nowych przystanków: Szczecin Ku Słońcu, Szczecin Arkońska, Szczecin nad Odrą oraz Police Piłsudskiego. Na jednotorowym szlaku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn zostanie dobudowany drugi tor, co wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zapewni płynny przejazd większej liczby pociągów. Obecnie składy kursują tylko po jednym torze, co ogranicza liczbę pociągów - przepustowość trasy" - czytamy w komunikacie.

"Większy komfort pasażerów zapewni przebudowa stacji i przystanków kolejowych. Objęte projektem obiekty zostaną wyposażone w monitoring, ławki, wiaty i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Będą przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na linii Gryfino – Szczecin Główny zmienią się perony na stacji Gryfino, Daleszewo Gryfińskie, Szczecin Podjuchy i na przystanku Czepino. Zmodernizowane zostanie przejście podziemne na stacji Gryfino oraz wybudowane nowe przejścia na linii Szczecin Główny – Police - na stacjach i przystankach: Szczecin Dąbie, Szczecin Dunikowo, Szczecin Niebuszewo, Szczecin Drzetowo, Szczecin Podjuchy. Kładki nad linią tramwajową przy przystanku Szczecin Zdroje zapewnią wygodne dojście do peronów" - czytamy dalej.

Będą też nowe przystanki: Szczecin Dunikowo i Szczecin Trzebusz w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Szczecin Żydowce, Szczecin Łasztownia, Szczecin Ku Słońcu, Szczecin Arkońska i Szczecin Nad Odrą. Poza Szczecinem będą wybudowane przystanki Police Piłsudskiego oraz Goleniów Park przy Goleniowskim Parku Przemysłowym, wylicza PKP PLK.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)