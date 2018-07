BZ WBK w segmencie detalicznym ma ambicje stać się 'bankiem płatności'



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK w segmencie detalicznym ma ambicję stać się „bankiem płatności", poinformował prezes Michał Gajewski.

„Ambicja w detalu to stać się bankiem płatności. Stąd pełna oferta metod i oferowanie klientom możliwości szerokiego wyboru sposobu płatności" - powiedział Gajewski podczas spotkania z dziennikarzami.

Bank oferuje obecnie 5 metod płatności zbliżeniowych: BZ WBK24, Blik, GPay, Garmin Pay, Apple Pay.

Prezes podkreślił dynamiczny wzrost transakcji bankowości mobilnej o 74% do 9,5 mln. Rozwój kanałów cyfrowych, w jego ocenie, dobrze odzwierciedla fakt, że co 4. produkt kredytowy w detalu jest kupowany przez kanały elektroniczne. Gajewski wskazał też na biometrię, zaznaczając że „pierwsze tysiące kont" zakładane są poprzez wideoweryfikację.

BZ WBK podał, że z 228 tys. kart w portfelach cyfrowych osiągnął 156% dynamiki r/r. „Spotykamy się z dobrym odzewem bankowości elektronicznej i jej udział będzie rosnąć" - skomentował prezes banku.

Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)