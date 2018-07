Fallacher: Orange Polska jest na drodze do przywrócenia wzrostu



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Orange Polska jest na właściwej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie wzrostu, poinformował prezes Jean-François Fallacher. W II półroczu operator skoncentruje się na przygotowaniu dalszych działań optymalizacyjnych.

„Mija prawie rok od ogłoszenia naszej strategii Orange.one. Mogę potwierdzić, że w dalszym ciągu realizujemy wszystkie jej aspekty, a pomimo tego, że rynek jest nadal bardzo konkurencyjny, jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie wzrostu" – powiedział Fallacher, cytowany w raporcie.

„W drugim półroczu, skoncentrujemy się na przygotowaniu dalszych działań optymalizacyjnych, które przyniosą owoce w 2019 roku" – dodał prezes.

W jego ocenie, zakończony kwartał przyniósł bardzo dobre wyniki sprzedaży w usługach światłowodowych, pomimo tego, że mniejsza liczba dni roboczych oraz nowo wprowadzony zakaz handlu w wybrane niedziele generalnie nie sprzyjały działalności handlowej.

„Do naszej sieci światłowodowej przyłączyliśmy netto 39 tys. klientów, co stanowi najlepszy wynik kwartalny w historii. Po raz kolejny, ponad 80% wszystkich nowych przyłączeń brutto stanowili nowi klienci Orange Polska, co potwierdza, że nadal zwiększamy udział w rynku kosztem innych operatorów. Wskaźnik penetracji usługi światłowodowej zbliżył się do 10%, a na dzień dzisiejszy usługa ta jest dostępna dla blisko 3 mln gospodarstw domowych w Polsce. Rośnie wskaźnik penetracji ofertami konwergentnymi we wszystkich naszych kluczowych usługach. Każdy klient konwergentny korzysta średnio z czterech usług i płaci nam ponad 100 zł miesięcznie" – wymienił prezes Orange Polska.

Ten średni przychód na klienta obecnie się ustabilizował, dzięki skutecznej dosprzedaży usług (na jednego klienta przypada średnio 1,8 karty SIM) oraz ukierunkowanych na wartość zmianom, jakie wprowadzono w ofercie Orange Love, wskazał szef operatora.

„Bardzo korzystny wpływ na wyniki Orange Polska w drugim kwartale miały nasze inicjatywy w zakresie transformacji działalności. Optymalizacja kosztów na taką skalę nie byłaby możliwa bez uproszczenia procesów biznesowych we wszystkich obszarach" – dodał Fallacher.

Jest jednocześnie zadowolony z zawarcia umowy z T-Mobile w sprawie dostępu do sieci światłowodowej. „To porozumienie zintensyfikuje proces konwergencji na rynku polskim w oparciu o technologię światłowodową oraz zapewni szybszą monetyzację naszych inwestycji." – podsumował prezes.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)