Banco Santander miał 1 698 mln euro zysku netto w II kw. 2018 r.



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Banco Santander odnotował 1 698 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1 749 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Na drugi kwartał 2018 roku wpłynęła opłata w wysokości 300 mln euro, głównie z tytułu planowanych kosztów integracji Banco Popular. W rezultacie przypisany zysk spadł o 3% r/r do 1 698 mln euro. Podstawowy zysk za kwartał (tj. z wyłączeniem pozycji jednorazowej) wzrósł o 28% r/r w euro w stałym ujęciu" - czytamy w komunikacie.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 8 477 mln euro wobec 8 606 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 934 mln euro wobec 2 916 mln euro rok wcześniej.

"W drugim kwartale osiągnęliśmy wysoki wzrost przychodów i poprawę jakości kredytowej. Nasze wyniki pokazują, że komercyjna i cyfrowa transformacja przyśpiesza i nadal się rozwija w zakresie zaangażowania klientów i jakości zysków. W ostatnim roku zdobyliśmy lojalność

dalszych 3 mln klientów, odgrywając wiodącą rolę w sektorze w rozwoju i zastosowania nowych technologii - w tym uruchomienie pierwszej międzynarodowej sieci usług płatności dla klientów detalicznych opartej na blockchain" - powiedziała prezes Ana Botín, cytowana w komunikacie.

"Nasza zrównoważona obecność w Europie i obu Amerykach pozostaje kluczową siłą dla grupy - pomagając nam dostarczać najbardziej przewidywalne wyniki wśród naszych konkurentów, a także rosnące zyski. Podczas kwartału zaobserwowaliśmy szczególnie silny wzrost w Brazylii, Hiszpanii, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, a to z nawiązką zrównoważyło trudniejsze otoczenie na innych rynkach. Jestem przekonana, że osiągniemy nasze cele, nie tylko na 2018 rok, ale także w ramach naszego trzyletniego planu" - dodała prezes instytucji.



Aktywa razem banku wyniosły 1 433,83 mld euro na koniec II kw. 2018 r. wobec 1 445,26 mld na koniec II kw. 2017.

W okresie I-II kw. 2018 r. bank miał 3 752 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 616 mln euro zysku rok wcześniej.

Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

(ISBnews)