MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na MCI Capital do 10,2 zł za szt.



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na ok. 19 mln akcji MCI Capital do 10,2 zł za akcję z 9,8 zł poprzednio i wydłużyło zapisy do 9 sierpnia wobec wcześniej zakładanego terminu 2 sierpnia, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

"Wzywający informuje o zmianie z dniem 25 lipca 2018 r. ceny, po jakiej nabywane mają być akcje w ramach wezwania, wskazanej w punkcie 9 treści wezwania, z ceny 9,80 zł za jedną akcję na cenę 10,20 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze zmienioną treścią wezwania, termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje przypada na godz. 15:00 (czasu CET) 9 sierpnia 2018 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 14 sierpnia 2018 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 20 sierpnia 2018 r.

W połowie czerwca MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r.

MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity Managers S.A. notowane na GPW. Dodatkowo spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie pożytki z wynajmu tych nieruchomości.

(ISBnews)