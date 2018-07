Budimex oczekuje utrzymania stabilnej rentowności segmentu deweloperskiego



Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Budimex oczekuje utrzymania stabilnej rentowności w segmencie deweloperskim w perspektywie kolejnych kilku kwartałów, poinformował prezes Dariusz Blocher. Budimex Nieruchomości ma obecnie w budowie ok. 3 tys. mieszkań, a w banku ziemi - ok. 8,3 tys.

"Po dwóch kwartałach 2018 r. przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 509 mieszkań w porównaniu do 886 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek tempa przedsprzedaży jest wynikiem m.in. przedłużających się procedur administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę nowych osiedli. Obecnie w budowie jest około 3 tysięcy mieszkań, a na klientów oczekuje jeszcze 1 089 lokali. W pierwszym półroczu bieżącego roku nabyliśmy grunty w Poznaniu oraz Trójmieście pozwalające na budowę ponad 1 100 lokali, dzięki czemu bank ziemi na koniec czerwca 2018 wzrósł do 8,3 tysiąca mieszkań" - napisał Blocher w komentarzu do wyników I półrocza.

"Od dłuższego czasu na rynku mieszkaniowym widoczny jest silny trend wzrostowy w zakresie cen wykonawstwa, który wpływa negatywnie na oczekiwaną rentowność nowych projektów deweloperskich. Pomimo tego, mając na uwadze korzystne ceny gruntów w naszym banku ziemi oraz obserwowany trend wzrostowy średnich cen mieszkań, oczekujemy utrzymania stabilnej rentowności w segmencie deweloperskim w perspektywie kolejnych kilku kwartałów" - dodał prezes.

Poinformował on także, że w I połowie roku spółka oddała w ręce klientów 1 107 mieszkań m.in. w ramach kolejnych etapów inwestycji Wiślany Mokotów, Nowe Czyżyny oraz Osiedle przy Rolnej. Dzięki temu przychody ze sprzedaży segmentu deweloperskiego osiągnęły poziom 331 mln zł, wzrastając o 43% r/r. Zysk operacyjny wyniósł 46 mln zł i był o 42% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"W tym roku kupiliśmy również grunty w segmencie deweloperskim o wartości około 140 mln zł, z czego 60 mln zostało już zapłacone w pierwszej połowie roku" - dodał Blocher.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)