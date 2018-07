Unibep zwiększył wartość umowy na zakład dla Animex Foods do 22,9 mln zł netto



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Unibep zawarł z Animex Foods K3 aneks do umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" w miejscowości Koryta w woj. łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres współpracy, a w konsekwencji zwiększeniu uległo wynagrodzenie Unibepu z ok. 16,4 mln zł netto do ok. 22,9 mln zł netto, podała spółka.

"Zakończenie realizacji prac, z uwzględnieniem treści aneksu, zaplanowano na IV kwartał 2018 r." - czytamy także w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)