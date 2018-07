Oferty Wasko najkorzystniejsze w pięciu częściach postępowania NASK



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Oferty Wasko zostały uznane za najkorzystniejsze w pięciu częściach postępowania organizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy na podstawie zasady konkurencyjności pod nazwą "Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", podała spółka. Łączna wartość ofert to ok. 23,9 mln zł brutto, wynika z komunikatu.

"Przedmiotem zamówienia jest zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu 'Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej', niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK [...]" - czytamy w komunikacie.

Oferty Wasko zostały wybrane jako najkorzystniejsze w następującym zakresie:

Część nr 2 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie łódzkim (szacowane 1 218 lokalizacji). Cena brutto oferty: 5 289 331,49 zł,

Część nr 3 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie podlaskim (szacowane 615 lokalizacji). Cena brutto oferty: 3 115 002,68 zł,

Cześć nr 4 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie świętokrzyskim (szacowane 749 lokalizacji). Cena brutto oferty: 3 507 151,89 zł,

Część nr 5 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie warmińsko-mazurskim (szacowane 793 lokalizacji). Cena brutto oferty: 4 388 616,94 zł,

Część nr 6 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie wielkopolskim (szacowane 1 745 lokalizacji). Cena brutto oferty: 7 580 288,59 zł, podano także.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 247 mln zł w 2017 r.



(ISBnews)