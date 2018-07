mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - mBank spodziewa się dalszego stopniowego wzrostu marży odsetkowej oraz utrzymania kosztów zależnych od banku pod kontrolą, podała instytucja.

Swoje perspektywy w zakresie wyniku odsetkowego i marży mBank określa jako "lekko pozytywne". Liczy na "dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego" i jednocześnie wskazuje na "brak przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania", podano w prezentacji.

Marża odsetkowa (kwartalnie) Grupy mBanku wyniosła 2,56% w II kw. 2018 r. wobec 2,59% kwartał wcześniej i 2,43% rok wcześniej.

Wpływ wyniku prowizyjnego określono jako "neutralny" w perspektywach grupy.

Bank zwrócił w tym kontekście uwagę na następujące czynniki: "Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym"; "Niższe przychody z produktów ubezpieczeniowych w wyniku sprzedaży biznesu ubezpieczeń grupowych".

Koszty ogółem będą miały "lekko negatywny" wpływ na perspektywy mBanku, przy czym koszty zależne od banku mają pozostać pod kontrolą, przy wzroście amortyzacji z powodu kontynuacji inwestycji w IT oraz utrzymaniu składki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na poziomie zbliżonym do obecnego, podano dalej w prezentacji.

Odpisy na kredyty będą miały także "lekko negatywny" wpływ na perspektywy mBanku. Jednocześnie instytucja zwróciła uwagę na "wysoką jakość aktywów wspierana przez dobrą sytuację gospodarczą i niskie bezrobocie".

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)