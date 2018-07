Prezes mBanku: 1,25 mld zł powtarzalnego zysku w br. 'jest w zasięgu możliwości'



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Oczekiwany przez analityków skonsolidowany zysk netto mBanku - bez zdarzeń jednorazowych - na poziomie 1,25 mld zł w 2018 r. "jest w zasięgu możliwości", poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

"Biorąc pod uwagę transakcje jednorazowe, to on się spełni. Jeśli chodzi o wynik z powtarzalnej działalności, to jest on w zasięgu możliwości" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Prognozowany przez analityków (ankietowanych przez Bloomberga) zysk netto mBanku za cały 2018 rok to 1,25 mld zł bez transakcji jednorazowych.

mBank odnotował 287,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 269,7 mln zł zysku rok wcześniej. W I kw. bank odnotował 411 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 218,78 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik zawiera zysk wysokości 177 mln zł w związku z transakcją sprzedaży części mFinanse.

Pod koniec marca mFinanse - spółka zależna mBanku - sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Latona SA w związku ze sprzedażą tej spółki na rzecz Phoebe IVS. Grupa mBanku rozpoznała 177 mln zł zysku na transakcji w I kw. 2018 r.

Pod koniec listopada 2017 r. mBank zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii. Warunkową umowę podpisały również mFinanse, spółka zależna mBanku, która zobowiązała się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Latona. Przewidywana wówczas maksymalna łączna wartość wynagrodzenia wynosiła ok. 520 mln zł, z czego ok. 465 mln zł miała być rozpoznana przez okres 15 lat.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)