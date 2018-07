Tauron pozytywnie ocenia pomysł zwiększenia obligo giełdowego do 100%



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia pozytywnie ocenia podjętą przez Ministerstwo Energii inicjatywę zwiększenia obliga giełdowego dla energii elektrycznej do 100% i od 1 sierpnia zamierza maksymalizować ilość energii sprzedawanej za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii (TGE), podała spółka.

"Pomysł Ministerstwa Energii, by 100% energii było handlowane poprzez giełdę jest świetny i głęboko przemyślany, bo jednym posunięciem rozwiązuje kilka strukturalnych problemów rynku. Po pierwsze, rozwiązuje problem bilansu grup energetycznych, czyli tego, że jedne mają pozycję długą, a inne krótką. Po drugie, 100-proc. obligo zapewni przejrzystość rynku i nie będzie już zarzutów o manipulację cenami. Po trzecie, giełda będzie głębokim rynkiem, z dużą płynnością. To wszystko leży w interesie konsumentów energii. To także bardzo dobra wiadomość dla Grupy Tauron, która ma krótką pozycję i musi dokupować energię na giełdzie. Wysoka płynność zwiększy dostępność sprzedawanej energii tzn. będziemy mieli skąd ją kupić i cena będzie wiarygodna" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Tauron ocenia, że zmiany powinny być jednym z czynników stabilizujących ceny energii na rynku oraz zwiększyć transparentność obrotu energią, co przyniesie korzyści dla producentów energii oraz klientów.

"Zadaniem Tauron Polska Energia jest dbanie o zrównoważony rozwój firmy i zaspokajanie potrzeb klientów. W naszym portfelu mamy prawie 5,5 mln klientów, w tym blisko 5 mln gospodarstw domowych dla których mogę zapewnić, że do końca 2018 r. nie przewidujemy w Tauronie podwyżek cen energii" - dodał prezes.

Od 1 sierpnia br. Tauron będzie maksymalizować ilość energii sprzedawanej za pośrednictwem TGE, podano także.

Ministerstwo Energii podało wczoraj, że zaproponuje projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100% obliga giełdowego dla energii elektrycznej z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r. obrót energią prowadziły wyłącznie na najbardziej konkurencyjnych i transparentnych zasadach, czyli w oparciu o rynek giełdowy.

