Przychody Auto Partner wzrosły o 27,24% r: r do 102,49 mln zł w lipcu



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 102,49 mln zł w lipcu br., co oznacza wzrost o 27,24% r/r, podała spółka.

Narastająco w okresie styczeń-lipiec 2018 r. Grupa Auto Partner odnotowała 26,98% wzrostu sprzedaży do 659,84 mln zł, podano w komunikacie.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)