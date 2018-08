Rafako ma umowę z PGE GiEK na prace w El. Bełchatów za 181,6 mln zł netto



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Rafako podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów, podała spółka. Wartość umowy to 181,6 mln zł netto (223,37 mln zł brutto).

"Termin realizacji umowy to 31 maja 2021 rok" – czytamy w komunikacie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

