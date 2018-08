Bank ING BSK miał 372,7 mln zł zysku netto 130,76 mld zł aktywów w II kw. 2018r.



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 372,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 360,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 920 mln zł wobec 830,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 339,6 mln zł wobec 293,1 mln zł rok wcześniej.



Aktywa razem banku wyniosły 130,76 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 126,01 mld zł na koniec II kw. 2017.



W I poł. 2018 r. bank miał 694,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 660,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego osiągnął poziom 694,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank konsekwentnie zwiększa udział w finansowaniu firm, przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W minionym półroczu ING Bank Śląski, po raz kolejny, osiągnął szybszy niż na rynku wzrost akcji kredytowej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym oraz usługom płatniczym bank zanotował dalszy wzrost liczby transakcji w kanałach elektronicznych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* przychody ogółem wzrosły o 10% do 2 567,1 mln zł,

* koszty ogółem wzrosły o 10% do 1 183,3 mln zł,

* wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 11% do 1 383,8 mln zł,

* zysk brutto wzrósł o 5% do 936,7 mln zł,

* zysk netto wzrósł o 5% do 694,9 mln zł,

* wskaźnik koszty/przychody wyniósł 46,1% w porównaniu z 46,3% w ub. r.,

* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,2% w porównaniu z 15,3% w ub.r.,

* zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 12,3% w porównaniu z 11,5% w ub.r., podano w materiale.

"Za nami kolejne półrocze dalszego konsekwentnego finansowania polskiej gospodarki. Dynamika wzrostu kredytów była wyższa niż w sektorze. W efekcie na koniec czerwca udział w rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł do 6%, a w rynku kredytów korporacyjnych do 10,7%. W ujęciu nominalnym, przyrost wartości portfela kredytowego w I połowie 2018 był rekordowo wysoki" - powiedział prezes Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

W porównaniu z I półroczem ub.r. liczba nowych klientów detalicznych wzrosła o 287 tys., a korporacyjnych o 6,2 tys. Na koniec czerwca bank obsługiwał blisko 4,7 mln klientów detalicznych oraz 59 tys. klientów korporacyjnych, podał prezes. "Utrzymujemy wysoką konkurencyjność oraz przyciągamy nowych klientów dzięki nowoczesnym systemom informatycznym, rozwiązaniom płatniczym oraz wysokiej automatyzacji procesów" - podkreślił.

"Widzimy gwałtowny wzrost transakcyjności w kanałach elektronicznych. W I połowie 2018 roku klienci detaliczni wykonali łącznie 134 mln przelewów, co oznacza przyrost o 13 mln w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W tym czasie liczba transakcji w POS przekroczyła 260 mln, czyli wzrosła o blisko 50 mln. Jeszcze szybszy przyrost zanotowaliśmy w detalicznej bankowości mobilnej, który wyniósł blisko 45%. W konsekwencji utrzymujemy na rynku bankowym czołową pozycję pod względem transakcji mobilnych" - wskazał też Bartkiewicz.

"Cyfryzacja oferty i procesów przekłada się na sprzedaż w kanałach elektronicznych - poprzez bankowość internetową sprzedaliśmy 74% kredytów gotówkowych klientom indywidualnym i 69% przedsiębiorcom" - podsumował prezes.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* wzrost wartości kredytów o 14% do 96,2 mld zł:

* kredyty dla klientów detalicznych - wzrost o 22% do 42,0 mld zł,

* kredyty dla klientów korporacyjnych - wzrost o 8% do 54,2 mld zł,

* wzrost depozytów o 12% do 107,5 mld zł,

* liczba klientów detalicznych 4,68 mln (wzrost liczby nowych klientów o 287 tys.)

* liczba klientów korporacyjnych 59 tys. (wzrost liczby nowych firm o 6,2 tys.), podano też w komunikacie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)