Sprzedaż Marie Brizard w Polsce spadła o 62,8% r: r do 5,9 mln euro w II kw. br.



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 62,8% r/r do 5,9 mln euro w II kwartale 2018 r., podała spółka. Sprzedaż netto w I połowie 2018 r. osiągnęła wartość 8,9 mln euro, co oznacza spadek o 62,5% r/r.

"Zdecydowany spadek powiązany jest z decyzją zmniejszania zapasów głównie w handlu tradycyjnym. W chwili obecnej poziomy zapasów są zrównoważone" - stwierdzono w informacji.

"Aktualnie jest realizowany wielopłaszczyznowy plan pięciu strategicznych inicjatyw [...]. Są to:

• dystrybucja: udoskonalenie dystrybucji i widoczności produktów w głównych punktach sprzedaży na rynku tradycyjnym oraz przyspieszenie tej strategii w II połowie 2018 r.,

• organizacja: obecnie zespół zarządzający strukturami sprzedaży jest kompletny, trwa rekrutacja sprzedawców i specjalistów trade marketingu, którzy rozpoczną pracę w III kwartale 2018 r.,

• pozycjonowanie produktu: stałe doskonalenie asortymentu produktów, którego głównym elementem są małe pojemności, nowe smaki Krupnika oraz whisky William Peel,

• operacje: trwają testy produkcyjne, osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej gorzelni w Łańcucie nastąpi w IV kwartale 2018 r.,

• Procesy: zakończenie procesów kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania należnościami i zobowiązaniami płatniczymi" - wymieniono w komunikacie.

Inicjatywy podjęte przez MBWS Polska powinny umożliwić stopniowe przywrócenie wzrostu w II półroczu 2018 r., podano także.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

