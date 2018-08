PlayWay objął udziały w podwyższonym kapitale PyramidGames



Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Pyramid Games podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 12 500 zł do 100 000 zł poprzez emisję 1 750 sztuk nowych udziałów, podał PlayWay.

"Nowe udziały zostały objęte przez obecnych wspólników tj. spółkę, 4 osoby fizyczne oraz przez 9 osób fizycznych – inwestorów indywidualnych za łączną kwotę 379 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS udziały w kapitale zakładowym Pyramid Games będą przedstawiać się w następujący sposób:

a) spółka – 55,1 %;

b) obecni wspólnicy – 36,8%;

c) nowi wspólnicy – 8,1%, podano również.



Pyramid Games należy do grupy kapitałowej PlayWay od 2017 r. Przed dokonaniem ww. podwyższenia PlayWay posiadał 60% udziałów w kapitale zakładowym Pyramid Games.

Pyramid Games jest obecnie w trakcie produkcji gry Occupy Mars, podano także.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)