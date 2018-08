eobuwie.pl buduje nowoczesne centrum logistyczne w Zielonej Górze





Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - eobuwie.pl nabyło pierwsze kilkanaście hektarów terenu inwestycyjnego i wyłania wykonawcę budowy nowego centrum logistycznego, które powstanie w Lubuskim Parku Przemysłowym w Zielonej Górze, podała spółka. Docelowe plany rozbudowy zakładają, że powierzchnia obiektu sięgnie 150 tys. m2.



"Inwestycja wzmocni rozwój na 13 europejskich rynkach, na których spółka jest obecna. Nowe centrum usprawni też obsługę logistyczną podmiotów z Grupy CCC, na czele z powstającym sklepem internetowym CCC. Obiekty ośrodka docelowo zajmą nawet 150 tys. m2. W sprawnej obsłudze dziesiątek tysięcy zamówień dziennie pracownicy będą wspierać się najnowocześniejszymi rozwiązaniami automatyki magazynowej, w tym maszynami autonomicznymi. Wszystko to, by sprostać dwóm nowym wyzwaniom: wzmacnianiu pozycji na rynkach europejskich oraz uruchomieniu sklepu internetowego marki CCC" - czytamy w komunikacie.



W ramach wykorzystywania synergii w obrębie Grupy CCC, nowe centrum logistyczne eobuwie.pl będzie obsługiwać sprzedaż online oferty CCC oraz innych należących do niego firm (Vögele Shoes i DeeZee.pl). Przedstawiciele spółki deklarują, że od początku zakładają etapową rozbudowę centrum przez najbliższe lata, podano również.



W 2019 roku uruchomiony zostanie pierwszy obiekt o powierzchni blisko 40 tys. m2. Wewnątrz powstanie ponad 1000 stanowisk pracy. Aktualnie spółki należące do eobuwie.pl zatrudniają już ponad 800 osób, a w związku z uruchomieniem nowego centrum logistycznego zatrudnienie zwiększy się o dodatkowych 200 pracowników. Docelowo obiekt może mieć powierzchnię o wielkości 150 tys. m2.



"Stawianie na ciągły rozwój i stałe doskonalenie procesów to cecha rozpoznawcza eobuwie.pl. Inwestycja w nowe centrum jest potrzebna w celu jeszcze sprawniejszej obsługi rynków, na których jesteśmy obecni jako eobuwie.pl oraz sklepów online marek należących do Grupy CCC. Ale nowe centrum pozwoli nam również rozwinąć się technologicznie. Wprowadzimy rozwiązania, które przedefiniują rynek e-commerce" - powiedział założyciel i prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski, cytowany w materiale.



W poprzednim kwartale spółka rozpoczęła działalność we Włoszech i Hiszpanii. Kraje te dołączyły do innych rynków obsługiwanych przez eobuwie: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Szwecji. Łącznie firma obecna jest już na 13 europejskich rynkach.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.



(ISBnews)