Budimex zbuduje osiedle w Warszawie za 37,16 mln zł netto



Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Budimex podpisał umowy z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o.- swoją spółką zależną - na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przynależną infrastrukturą, położonego w Warszawie, przy ul. Ananasowej, IV etap osiedla Wiślany Mokotów, podała spółka. Wartość zlecenia to 37,16 mln zł netto.



"Zgodnie z postanowieniami umowy do obowiązków zamawiającego należy uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.09.2018. W przypadku nie uzyskania przez zamawiającego pozwolenia na budowę w/w terminie strony uzgodnią dalszy tok postępowania. Wartość zlecenia to 37 162 000 zł netto" - czytamy w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)