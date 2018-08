"Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym przekształcenia Profit M sp. z o.o. sp. j. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena za nabycie przez emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki została ustalona na kwotę 17,4 mln zł. Ostateczna umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta 5 listopada 2018 r." - czytamy w komunikacie.



Profit M sp. z o.o. sp.j. zajmuje się sprzedażą książek oraz zabawek przez internet za pośrednictwem sklepów internetowych nieprzeczytane.pl, profit24.pl, mestro.pl i smarkacz.pl oraz dwóch księgarni stacjonarnych. Przychody spółki w 2017 roku wyniosły 51,5 mln zł, a zysk 1,5 mln zł. Sprzedaż w pierwszym półroczu 2018 wyniosła 28,5 mln zł, co oznacza wzrost o 34% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, podano także.



"Przychody grupy emitenta oraz nabywanego podmiotu w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły łącznie 48 mln zł, a w całym 2018 roku przekroczą 100 mln zł. Emitent planuje osiągnąć istotne korzyści skali wynikające z poprawy warunków zakupowych towarów i usług, a także dalszego zwiększenia efektywności procesów logistycznych połączonych podmiotów" - czytamy także.



Jak podaje Merlin, akwizycja zostanie sfinansowana z prywatnej emisji akcji kierowanej do aktualnych oraz nowych akcjonariuszy.



"Transakcja jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii budowania jednej z najszybciej rosnących polskich grup kapitałowych prowadzących działalność w segmencie e-commerce w oparciu o najnowsze technologie" - podkreślono w komunikacie.



Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość. Spółka jest notowana na NewConnect.



