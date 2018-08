BAH: Umowa importerska dot. marek Jaguar i Land Rover wygaśnie 1 sierpnia 2020



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Jaguar Land Rover Limited (JLR) wypowiedziało umowę importerską między JLR a British Automotive Polska, wchodzącą w skład grupy kapitałowej British Automotive Holding (BAH). Zgodnie z treścią wypowiedzenia umowa, na mocy której British Automotive Polska S.A. pełni rolę generalnego importera marek Jaguar i Land Rover w Polsce, przestanie obowiązywać 1 sierpnia 2020 roku, podał BAH.

"Jesteśmy zszokowani decyzją Jaguar Land Rover Ltd. Będąc jednym z najdynamiczniej rozwijających się dystrybutorów Jaguar Land Rover w Europie oczekiwaliśmy, iż nasza relacja biznesowa będzie kontynuowana w niezmiennym kształcie przez kolejne lata" - skomentował prezes BAH Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

Arkadiusz Miętkiewicz, wiceprezes spółki odpowiadający za segment importerski podkreśla, że dotychczasowa współpraca BAP i JLR przebiegała bez zarzutu.

"Od lat BAP z naddatkiem realizuje kolejne plany sprzedażowe, umacniając pozycje Jaguar Land Rover na polskim rynku. Nie widzimy merytorycznych przesłanek do rozwiązania umowy. Zakładam, iż decyzja o wypowiedzeniu umowy importerskiej z BAP jest elementem szerszych zmian w europejskiej polityce sprzedażowej Jaguar Land Rover" - powiedział Miętkiewicz, także cytowany w komunikacie.

Grupa BAH obok działalności importerskiej prowadzi również działalność dilerską marek Jaguar Land Rover, prowadząc salony w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

"Grupa BAH odpowiada dziś za niemal połowę sprzedaży dilerskiej Jaguar Land Rover w Polsce. Naszą intencją jest nie tylko kontynuowanie, po 1 sierpnia 2020 r., działalności dilerskiej Jaguar Land Rover, ale i dalsze umacnianie pozycji BAH w tym obszarze biznesu. Jestem przekonany o dalszej owocnej i zyskownej dla obu stron współpracy z JLR w tym obszarze" - zapowiedział Arkadiusz Rutkowski, wiceprezes spółki zarządzający siecią dilerską BAH.

Książek podkreślił, że zamiarem Grupy BAH jest rzetelne wypełnianie obowiązującej do 1 sierpnia 2020 umowy importerskiej, w tym realizacja planów sprzedażowych na najbliższe 2 lata.

"Jesteśmy zdeterminowani, by w kolejnych okresach dalej umacniać pozycję Jaguar Land Rover na polskim rynku" - zadeklarował prezes.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)