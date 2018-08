PKP Cargo ma memorandum z Zhengzhou o współpracy Chiny-Europa przez Małaszewicze



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało memorandum z Zhengzhou stolicą prowincji Henan, rozpoczynający trasę Nowego Jedwabnego Szlaku, o współpracy transportowej Chiny-Europa przez Małaszewicze, poinformowała spółka.

"Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się m.in. do 'promowania międzynarodowej współpracy logistycznej i łańcuchów dostaw w ramach polityki regionalnej Chiny-UE'. W ślad za memorandum mają pójść kolejne porozumienia, które będą dotyczyć już konkretnych obszarów współpracy Zhengzhou i PKP Cargo" - czytamy w komunikacie.

Do 2026 roku przepustowość największego suchego portu w Europie Małaszewicze wzrośnie czterokrotnie.

"Chińczycy nie kryli zadowolenia, słysząc takie informacje, gdyż dla nich Małaszewicze i współpraca z PKP Cargo mają fundamentalne znaczenie w rozwijaniu Nowego Jedwabnego Szlaku. Do Małaszewicz wiedzie najbardziej optymalna droga z Chin, a stąd można wysyłać pociągi do każdego zakątka Europy. Już jesteśmy dużym hubem logistycznym, a nasz potencjał będzie jeszcze większy" - powiedział prezes PKP Cargo CL Małaszewicze Jacek Rutkowski, cytowany w komunikacie.

"Podczas konferencji i potem w ramach dwustronnych rozmów z chińskimi przedsiębiorcami, skutecznie przekonywaliśmy naszych partnerów, że Małaszewicze w żadnym wypadku nie mogą być nazywane 'wąskim gardłem' na Nowym Jedwabnym Szlaku. W ubiegłym roku były co prawda pewne opóźnienia w przejazdach pociągów przez Polskę, ale wynikały one z prac remontowych na polskich torach. Te kłopoty już się skończyły, a w samych Małaszewiczach mamy do czynienia nawet z taką sytuacją, że terminal dysponuje 40% wolnych mocy przerobowych, co oznacza, że można odprawić tu każdego dnia przynajmniej o 3-4 pociągi więcej. Nie ma więc mowy o żadnych problemach z bieżącym przeładunkiem towarów, a wręcz przeciwnie - dla wykorzystania pełnego potencjału biznesowego Małaszewicz potrzebne jest dynamiczne zwiększenie pociągów kursujących na NJS" - powiedział zastępca dyrektora Biura Promocji i Relacji Inwestorskich PKP Cargo Andrzej Banucha, także cytowany w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)