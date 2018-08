Podmioty z grupy SVP nie sprzedadzą akcji Pfleiderer Group w buy-backu



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Podmioty, którym doradza i którymi zarządza Strategic Value Partners LLC (SVP) nie odpowiedzą na zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Pfleiderer Group, podała spółka.

"Decyzja o niesprzedawaniu akcji wynika z wyceny wartości akcji przez SVP oraz dodatkowo z przekonania, że udział SVP w akcjonariacie ma charakter strategiczny, co mogłoby ulec umniejszeniu w wyniku częściowej sprzedaży akcji" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie SVP podkreśliło, że uważa skup akcji za rozsądny sposób wykorzystania środków spółki.

Podmioty z grupy SVP posiadają łącznie 29,65% akcji Pfleiderer Group.

Pfleiderer Group ogłosił, że chce skupić nie więcej niż 7 543 268 własnych akcji (stanowiących ok. 11,66% kapitału) po cenie 40 zł za walor. Oferty sprzedaży będą przyjmowane 6-21 sierpnia, przewidywany dzień zawarcia transakcji to 24 sierpnia br.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)