Przychody CDRL w polskich sklepach spadły o 2% r: r do 13,2 mln zł w lipcu



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - CDRL zanotowało w lipcu br. 13,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,5 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 2% r/r i wzrostowi o 20% r/r.

"Ze względu na bardzo wysokie temperatury notowane w lipcu, miesiąc ten nie sprzyjał zakupom. Pomimo tego sprzedaż w polskich sklepach utrzymała się na dobrym poziomie. Nasze kolekcje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a my intensywnie pracujemy nad kolejnymi, które, mamy nadzieję, ponownie trafią w gusta naszych klientów" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Narastająco, w okresie od stycznia do lipca przychody uzyskane z polskich sklepów ukształtowały się na poziomie 80,5 mln zł i wzrosły o 2% r/r. W tym czasie polski kanał e-commerce wypracował łącznie 10,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 37%.

"Bardzo cieszą nas wyniki osiągnięte w sklepie internetowym. Od początku tego roku każdy z miesięcy jest rekordowy wobec poprzednich lat, a to pokazuje, że nasza ciężka praca nad tym kanałem przynosi odpowiedni rezultat" - dodał Dworczak.

Na koniec marca 2018 roku w skład grupy wchodziło 499 punktów handlowych. Z tego 244 to sklepy w Polsce, 142 salony zlokalizowane są w innych państwach Unii Europejskiej, a 113 - poza nią.

W 2018 spółka realizuje plan optymalizacji krajowych punktów sprzedażowych oraz otwarcie około 30 nowych sklepów za granicą, podano także w materiale.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)