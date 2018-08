Grupa Kęty miało 71,67 mln zł zysku netto, 126,42 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 71,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 64,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 94,47 mln zł wobec 81,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 126,42 mln zł wobec 110,94 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 750,57 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 669,13 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec czerwca br. Grupa Kęty szacowała, że w II kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 65 mln zł zysku netto, tj. na poziomie porównywalnym z ub. roku, przy przychodach wysokości 735 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 117 mln zł.



W I poł. 2018 r. spółka miała 124,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 119,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1426,44 mln zł w porównaniu z 1274,33 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 231,54 mln zł wobec 210,46 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsza połowa 2018 roku była ponownie rekordowa dla segmentu jeżeli wziąć pod uwagę wartość przychodów ze sprzedaży. Osiągnęły one wartość 348,4 mln zł co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak wysoka dynamika możliwa była dzięki błyskawicznemu rozwojowi sprzedaży nowego produktu, jakim jest folia BOPP. Ponadto do uzyskania tak dobrych wyników, przyczynił się fakt wzrostu sprzedaży laminatów zadrukowanych metodą fleksograficzną, laminatów klejonych i/lub powlekanych ciekłym polietylenem, a także laminatów z foliami wysokobarierowymi HBF9 TM do pakowania produktów sypkich oraz świeżej żywności" - czytamy w raporcie.

Równocześnie dzięki coraz szerszemu portfolio realizowanych projektów oraz pozyskaniu nowych odbiorców na rynkach europejskich, pierwsze sześć miesięcy 2018 roku były również rekordowe jeżeli chodzi o sprzedaż eksportową (wzrost +22%). Na wielu głównych rynkach eksportowych (węgierskim, holenderskim, czeskim, ukraińskim, brytyjskim i litewskim) zanotowano od 30 do 70% wzrostu sprzedaży. Ponadto segment systematycznie rozwija sprzedaż na relatywnie nowe rynki. Są to Włochy, Chorwacja, Austria i Estonia, gdzie wartość sprzedaży systematycznie rośnie i w bieżącym roku może przekroczyć 1,5-2 mln euro dla każdego z tych rynków, podała także spółka.

"Osiągnięciu tak dobrych wyników sprzyjała koniunktura na rynkach światowych, która od początku 2017 roku sprzyja rozwojowi sprzedaży produktów grupy na rynkach europejskich. Tak jak w drugiej połowie 2017, tak i trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku praktycznie całość mocy produkcyjnych spółek grupy kapitałowej była wykorzystana w pełni. Wysoki popyt i wiążące się z nim optymalne obłożenie mocy produkcyjnych pozwoliło utrzymać wysoki poziom marż pomimo wzrostu kosztów surowców (wzrost ceny aluminium w PLN w drugim kwartale o 10%) oraz widocznej na rynku presji na wzrost płac. Spodziewany w kolejnych latach dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń będzie jednym z najważniejszych wyzwań w kolejnych latach" - napisano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 175,62 mln zł wobec 228,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

