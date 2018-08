Bank Pekao podtrzymuje oczekiwania 2-cyfrowego wzrostu zysku netto w br.



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie osiągnięcia dwucyfrowego wzrostu zysku netto w 2018 roku, poinformował prezes Michał Krupiński.

"Podtrzymujemy guidance dwucyfrowego wzrostu zysku netto w tym roku" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

Bank Pekao odnotował 539,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 535,07 mln zł zysku rok wcześniej. W I poł. 2018 r. bank miał 932,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 884,78 mln zł zysku rok wcześniej.

"Oceniam te wyniki jako bardzo dobre. Realizujemy w sposób konsekwentny naszą strategię. Skonsolidowany zysk za I połowę roku jest lepszy o ponad 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rośniemy w bankowości detalicznej, w hipotekach stajemy się rynkowym liderem. Z tych wyników bardzo satysfakcjonuje jest to, że w bankowości korporacyjnej zwiększamy mocno rentowność zgodnie ze strategią, skupiamy się na firmach w sektorach MID, gdzie wzrosty były dwucyfrowe" - powiedział Krupiński.

Prezes podkreślił, że wzrost zysku o 7,3% r/r w I półroczu został osiągnięty z wyłączeniem odpisu na program dobrowolnych odejść, który obciążył wynik II kw. kwotą ok. 50 mln zł. Podtrzymał, że realizacja programu dobrowolnych odejść, która obejmie ok. 1 tys. pracowników od początku przyszłego roku pozwoli wygenerować ok. 70 mln zł oszczędności.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)