Inwestorzy.TV mają umowę przejęcia 97,75% akcji spółki Inwestycje.pl



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Inwestycje.pl, jej akcjonariusze dysponujący 97,75% walorów, prezes Przemysław Spyra oraz Greycloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarli umowę inwestycyjną ze spółką Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi, przewidującą sprzedaż akcji Inwestycje.pl na rzecz Inwestorzy.TV, podały Inwestycje.pl. Do końca 2019 r. ma nastąpić połączenie Inwestycje.pl z Inwestorzy.TV.

Inwestycje.pl podały w komunikacie, ujawniając opóźnioną informację poufną, że od 13 marca 2018 r. prowadziły negocjacje ze swoimi akcjonariuszami w osobach: Mestina Capital Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Business Consulting For Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Aqex Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Cumpleano Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dariusz Ilski, posiadającymi łącznie 105 440 000 akcji (stanowiących 97,75% kapitału zakładowego i 97,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu), prezesem spółki Przemysławem Spyrą oraz Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu a spółką Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi dotyczące sprzedaży przez akcjonariuszy akcji na rzecz Inwestorzy.TV oraz dążenia do doprowadzenia do połączenia z Inwestorzy.TV S.A. do końca 2019 roku.

"Emitent postanowił o publikacji opóźnionej informacji poufnej, z uwagi na zawarcie w dniu 7 sierpnia 2018 r., w godzinach popołudniowych w Warszawie umowy inwestycyjnej w wykonaniu założeń Transakcji pomiędzy emitentem, akcjonariuszami, panem Przemysławem Spyrą - prezesem zarządu spółki, oraz z Greycloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu a spółką Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi" - czytamy w komunikacie.

"Przedmiotem umowy jest zobowiązanie akcjonariuszy do sprzedaży akcji spółki spółce Greycloud Sp. z o.o., która to zobowiązała się do dalszego zbycia wszystkich akcji spółce Inwestorzy.TV S.A. oraz postanowienia w zakresie wzajemnego rozliczenia nabycia akcji. Nadto, emitent zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Greycloud sp. z o.o. spółki zależnej prowadzącej kantor internetowy tj. TNN Finance S.A. z siedzibą w Sosnowcu" - czytamy dalej.

Umowa zawiera także postanowienia dotyczące dążenia i dołożenia należytej staranności do doprowadzenia do połączenia Inwestycje.pl z Inwestorzy.TV do końca 2019 roku oraz prawo do odkupu portali internetowych należących do Inwestycje.pl: www.kantory.pl oraz www.waluty.com przez Mestina Capital Limited z siedzibą w Nikozji lub podmiot przez nią wskazany, podano także.

"Transakcja podzielona jest na etapy, zgodnie z postanowieniami umowy. Do najważniejszych należą:

• Zakup przez Greycloud Sp. z o.o. akcji od akcjonariuszy i ich dalszy odkup przez Inwestorzy.TV.

• Sprzedaż przez emitenta na rzecz Greycloud Sp. z o.o. pakietu 17 980 536 akcji spółki TNN Finance S.A. stanowiących 74,3% jej kapitału zakładowego i 74,3% i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za kwotę 10,05 mln zł. Sprzedaż akcji TNN Finance S.A. służy oddzieleniu działalności prowadzenia medialnych serwisów internetowych od działalności kantorowej. Celem spółki jest stworzenie grupy medialnej skoncentrowanej na tematyce finansowo-ekonomicznej.

• Połączenie emitenta z Inwestorzy.TV S.A.

Połączenie podmiotów planowane jest do końca 2019 roku" - czytamy dalej w materiale.

Inwestycje.pl S.A. od listopada 2010 r. jest notowaną na NewConnect niezależną spółką mediową z segmentu nowoczesnych technologii, której działalność skoncentrowana jest na prowadzeniu serwisów internetowych o profilu finansowym. Obecnie grupa posiada kilkanaście portali zróżnicowanych pod względem tematyki. Kluczowymi portalami wchodzącymi w skład grupy są: inwestycje.pl, waluty.com.pl, kantory.pl, fundusze24.pl.

(ISBnews)