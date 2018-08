Dom Development rozpoczął sprzedaż 138 lokali w I etapie os. Stacja Grochów



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Dom Development wprowadził do oferty 138 mieszkań w ramach I etapu osiedla Stacja Grochów w Warszawie przy ul. Przeworskiej 8 oraz 10 lokali usługowych, poinformowała spółka. Termin przekazania gotowych mieszkań z I etapu inwestycji planowany jest na II kwartał 2020 roku. Docelowo na terenie osiedla powstanie ponad 550 lokali.

Dom Development w ramach I etapu inwestycji oferuje 2-,3- i 4-pokojowe lokale o metrażach 26,28-87,86 m2. Ceny lokali kształtują się od 6 850 zł do 8 300 zł za m2, podano.

"Stacja Grochów to nowy, ciekawy punkt na mapie Warszawy, położony w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic, świetnie skomunikowany z innymi częściami miasta. Jednocześnie inwestycja powstaje w otoczeniu rozległych terenów zielonych, ścieżek rowerowych i innych miejsc idealnych do spędzania wolnego czasu. Stacja Grochów to nowoczesne i jednocześnie przytulne osiedle na warszawskiej Pradze Południe, 'stacja', na której będzie można się zatrzymać i rozpocząć nowe życie" - powiedział prezes Dom Development Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)