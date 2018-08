AC SA miało 22,98 mln zł zysku netto, 28,58 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - AC SA odnotowało 22,98 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 17,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,58 mln zł wobec 21,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,63 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 105,73 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku spółka osiągnęła rekordową wartość sprzedaży i zysku netto. Zysk netto wyniósł 23 mln zł rosnąc o 32%. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 126,6 mln zł przy wzroście o niespełna 20% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Popytowi na wyroby autogazowe spółki sprzyjały wyższe, niż w ostatnich okresach, poziomy ceny ropy naftowej i paliw konwencjonalnych mających przełożenie na atrakcyjną na większości rynków sprzedażowych relację autogazu do benzyny i diesla. Na działalność spółki korzystny wpływ wywiera również akcentowany coraz mocniej na świecie ekologiczny aspekt napędzania samochodów paliwami alternatywnymi, w tym gazem CNG i LPG" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2018 r. sprzedaż do odbiorców polskich stanowiła 35% udział w strukturze sprzedaży, przy 3,6% dynamice wzrostu. Wzrost sprzedaży w kraju został osiągnięty m.in. w obszarze pozostałych wyrobów, w szczególności wiązek elektrycznych. Wzrost sprzedaży eksportowej w I półroczu 2018 r. to głównie efekt rosnącej sprzedaży instalacji gazowych na rynkach byłego ZSRR w związku z upowszechnianiem autogazu i wyrobów spółki na tych rynkach, podano także.

"Systematyczne poszerzenie asortymentu o własnej produkcji komponenty mechaniczne umożliwia większą sprzedaż kompletnych systemów, jak też zastępowanie towarów importowanych własnymi produktami. Wzrosła również sprzedaż zestawów do haków holowniczych, jak też pozostałych wyrobów (w tym wiązek elektrycznych do samochodów elektrycznych). Na wartość sprzedaży eksportowej i realizowanej marży korzystny wpływ wywarło widoczne pod koniec raportowanego okresu osłabienie PLN wobec EUR i USD" - czytamy dalej.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)